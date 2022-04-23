Мнение: Операция «Термостат», или почему Европа сдалась России

К длинным очередям за бесплатной едой в Европе привыкли ещё во время ковидного карантина: огромная доля европейцев давно прозябает в унизительной бедности, полагаясь исключительно на скудную помощь государства. Санкционная агрессия против России, в которой Евросоюз принял деятельное участие, усугубила проблему. От немцев теперь требуют ходить «назло Путину» немытыми, а в Италии объявили операцию «Термостат», которая предусматривает большие штрафы за нежелание мёрзнуть или потеть:

https://russian.rt.com/inotv/2022-04-21/Guardian-operaciya-termostat–v

Цены на еду и топливо быстро растут, и рядовой европеец, привыкший жить сыто и размеренно, впадает в испуганное недоумение. Его жизнь быстро ухудшается, а он не только не может ничего с этим делать, но и не понимает, почему вообще должен страдать.

Однако текущие проблемы европейцев — сущий пустяк с тем, что может накрыть их уже этой зимой. Система снабжения Евросоюза устроена таким образом, что газ на зиму надо закачивать в хранилища уже сейчас, в апреле. В октябре будет поздно, и даже в июне тоже будет поздно: если помедлить с началом закачки газа, выправить ситуацию уже не получится физически, даже если Еврокомиссия в полном составе прилетит в Москву, чтобы выстроиться в каре и встать на колени под стенами Кремля. А без газа Евросоюзу придётся останавливать промышленность. Население-то потерпит: плюс пять, чтобы не лопнули трубы, в домах всяко будет, а особо недовольных разгонят резиновыми пулями. Но вот с промышленностью такой фокус уже не пройдёт, ей нужен газ. Без русского газа экономика Евросоюза, — и без того больная, — полетит в тартарары.

Зелёных не слушайте, все эти сладкие сказки про солнечные панели на ветряках — политика в чистом виде. Они и сами знают, что отказ от углеводородов возможен только ценой уничтожения современной экономики и отката уровня жизни примерно в 19-й век. Однако лоббирование зелёных идей позволяет делать карьеру, а что там будет со старушкой Европой… ну, помилуйте, когда это активистов, выступающих за всё хорошее и против всего плохого, волновала подобная ерунда?

Пожалуй, России было бы выгодно, если бы радикальные зелёные получили всю полноту власти в Евросоюзе. Но всё же Европа имеет долгую политическую историю, так что там осталось достаточно адекватных политиков, способных думать хотя бы на год вперёд. Таких политиков перспектива отключения от российского газа приводит в ужас. Они понимают, что отказ от нашего газа привёл бы Европу к полномасштабной экономической катастрофе, крупнейшей с момента окончания Второй мировой войны.

При таком раскладе России было достаточно выставить условия, — газ за рубли, — и немного подождать. Варианта «терпеть» у Евросоюза не было.

Был вариант «прогнуть Россию», и последние два месяца мы с вами наблюдали истошный, до кровавого хрипа визг всех медиаресурсов, которые Запад только смог подтянуть к своей кампании. Мы видели, как у старых кротов внутри России спадает маска нейтральности, которую они носили десятилетиями, и как эти кроты дружно подключаются к общему беснованию. Истерика получилась на пять с плюсом, таких мощных децибел мы не видели никогда. Эти-то бессильные крики и стали лучшим одобрением нашего курса. Если враги России визжат от нестерпимой боли, значит мы движемся по верному пути.

Правило универсальное. Запад в нынешнем его виде почти неспособен на сотрудничество, он привык играть в игру с нулевой суммой. Если Запад нами доволен, если Запад хвалит русского президента, значит Запад что-то у нас портит, толкает Россию к пропасти. Если Запад зол на Россию, если западные политики кричат и топают ногами, значит Россия растёт и крепнет, мешая тем самым Западу её грабить. Удобная лакмусовая бумажка, можно использовать как ориентир. Про нас каждый день пишут в западных СМИ, русских выставляют монстрами и дикарями? Отлично. Мы всё делаем правильно, надо продолжать.

Так вот, у Запада был вариант «прогнуть Россию». У нас украли золотовалютные резервы, против нас развязали масштабнейшую кампанию в СМИ, лидерам пятой колонны из числа intelligentsia приказали «брать чай, зонтики, хорошее настроение» и выходить с горящими покрышками на Красную площадь.

Не вышло. Экономика России работает, финансовая система стоит как гранитная скала, пятая колонна предала своих западных хозяев и сбежала в Грузию-Узбекистан. Прошло два месяца, и стало ясно, что Россия даже не шелохнулась. Самые ярые русофобы продолжают обещать, что Россия непременно сломается, если не сейчас, так к декабрю, но от них уже просто отмахиваются, как от дураков. Во-первых, вполне очевидно, что они просто врут, выдавая желаемое за действительное. Во-вторых, даже если России вопреки прогнозам экспертов и поплохеет в декабре, Евросоюз это не спасёт. Русский газ нужен Европе прямо сейчас — в апреле, а не в декабре. Решать проблему надо немедленно, каждая неделя просрочки непоправимо увечит европейский бизнес.

Ну а раз так, делать нечего, пора повторять славный путь предков — капитулировать перед Россией. Именно этим европейцы и занялись: пытаясь, разумеется, сохранять высокомерные гримасы на перекошенных от злости лицах. Свежая новость — Еврокомиссия разрешила своему бизнесу покупать газ у России на условиях Владимира Путина, то есть оплачивая его в рублях:

https://www.kommersant.ru/doc/5326222

Европейские компании могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться нарушением санкций, следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам ЕС.

Игра ещё закончена, но Евросоюз уже перешёл к стадии принятия, начал выполнять требования России. Европейцы осознали свою слабость, и дальше принуждать их к здравомыслию будет легче. Премьер Британии Борис Джонсон даже заявил, что победа России и достижение поставленных целей в спецоперации — «реалистичная вероятность». Смешно наблюдать, как злятся по этому поводу США:

https://lenta.ru/news/2022/04/23/slova/

Так-то всё это было в первую очередь американским проектом. Американцы пообещали европейцам, что в России за месяц-другой сменится власть, и новый «демократический» президент будет поставлять им газ бесплатно.

Но это был обман, базовый план у США был другим: США надеялись, что Россия увязнет в многолетней разорительной гражданской войне. Именно гражданской, так как американцы не различают Россию и Украину, для них мы одна страна и один народ. Американцы полагали, что экономика России будет разрушена санкциями, а массированная военная помощь Киеву поможет уровнять силы сторон, так что война будет вестись примерно на равных и затянется на много-много лет. Они полагали, что где-нибудь в 2030-2035 году война закончится распадом России на несколько воюющих друг с другом государств, которые не смогут уже поставлять углеводороды ни Евросоюзу, ни Китаю. Ослабший Евросоюз будет накрепко привязан к поставкам нефти и газа из регионов, подконтрольных США, а Китай американцы возьмут в экономическую блокаду: с севера будут варварские холодные пустоши, управляемые американскими гауляйтерами, а с юга — американские авианосцы, контролирующие каждый танкер и каждый контейнеровоз.

Как видите, с самого начала всё пошло не так. И это отличная новость не только для России, но и для всей планеты, которую американские мясники терзают уже более 70 лет. Финансовая система США очень слаба, она может осыпаться в любой момент. США не могут позволить себе постоянно проигрывать, их запас прочности подошёл к концу. Каждая очередная проваленная американцами авантюра, — в Сирии, в Афганистане, на Украине, — усиливает конкурентов США и приближает окончательный крах империи.

Полагаю, теперь американцы попытаются спровоцировать войну на Тайване, разыграв там украинский сценарий. Тайвань только что заявил, что готов начать производство крылатых ракет, чтобы бомбить ими Китай:

https://ria.ru/20220422/tayvan-1784944636.html

Напомню, 20 февраля президент Зеленский ни с того, ни с сего заявил, что Украина может пересмотреть свой отказ от ядерного оружия. Вероятно, именно эта угроза стала точкой, после которой Кремль был вынужден принять тяжёлое решение о начале спецоперации. Теперь, как видите, на те же грабли наступает подконтрольный американцам Тайвань.

Позавидовать тут можно только Джо Байдену, который уже наполовину живёт в мире грёз, регулярно общаясь на публичных мероприятиях с невидимыми людьми. Он не понимает, что происходит с Америкой, и не испытывает душевной боли из-за безнадёжного положения своей страны.