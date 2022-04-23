Изображение украинской бабушки с флагом решили разместить на ракете Роскосмоса

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о решении разместить Изображение украинской бабушки со Знаменем Победы на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса.

«Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», – написал Рогозин в Telegram-канале.

Напомним, в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.

В РФ она стала героиней. Ее изобразили художники в Екатеринбурге. Резчик по дереву из Воронежа Александр Ивченко запланировал ко Дню Победы создать скульптуру украинской бабушки с Красным знаменем в руках. А автор баннера с украинской бабушкой с флагом рассказал о его создании в Белгородской области.

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