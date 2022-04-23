Зеленского спросили об ответе РФ на предложение по урегулированию
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Киев работает над ответом РФ на предложение по урегулированию на Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский СМИ.
«Они (Россия – прим.ВЗГЛЯД) передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине – прим.ВЗГЛЯД), с ними наши группы работают», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками и теперь мяч на стороне Киева. Зеленский при этом заявил, что не видел переданный Россией документ.
Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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