Зеленского спросили об ответе РФ на предложение по урегулированию

Киев работает над ответом РФ на предложение по урегулированию на Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский СМИ.

«Они (Россия – прим.ВЗГЛЯД) передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине – прим.ВЗГЛЯД), с ними наши группы работают», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками и теперь мяч на стороне Киева. Зеленский при этом заявил, что не видел переданный Россией документ.

Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

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