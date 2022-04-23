Ученые выяснили, помогает ли сокращение потребления соли людям с сердечной недостаточностью

Недавно в научном журнале The Lancet было опубликовано новое исследование, в результате которого специалисты выяснили, что сокращение потребления поваренной соли или полный отказ от нее помогает улучшить качество жизни, и избавляет людей с сердечно-сосудистой недостаточностью от некоторых симптомов данного заболевания.

В эксперименте приняли участие люди, у которых наблюдалась сердечная недостаточность. Они либо полностью исключили соли из своего рациона, либо начали употреблять ее реже.

В результате было выяснено, что ограничение потребления поваренной соли, в которой содержится натрий, помогло улучшить состояние добровольцев и снизить риск появления некоторых симптомов недостаточности.