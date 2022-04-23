Мнение: Национализация лития

Мексика национализирует литиевые резервы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о национализации литиевых резервов страны. Соответствующий законопроект был одобрен вчера,19 апреля, обеими палатами парламента страны, сообщают ведущие мировые средства массовой информации, в том числе Financial Times (FT). Принятый мексиканскими законодателями закон предполагает запрет на работу частных компаний на литиевом рынке.

В настоящее время Мексика не занимается добычей лития, однако в стране активно ведется разведка его месторождений. По данным агентства Reuters, в настоящее время контракты на разработку потенциальных месторождений лития подписали около десяти иностранных компаний, крупнейшей из которых является контролируемая китайским капиталом Bacanora Lithium.

Президент Обрадор, выступивший в связи с национализацией литиевого сектора с обращением к нации, объявил, что все действующие ныне контракты будут пересмотрены. Особенно он отметил именно «китайскую компанию», которую его чиновники проверят на предмет выполнения требований контракта.

Господин Обрадор пришел к власти с обещанием установить более жесткий контроль над природными ресурсами страны. Фактическая национализация литиевого сектора соответствует этим обещаниям, однако, как отмечает FT, возможно, усложнит получение страной дохода от экспорта этого металла, цены на который в последнее время взлетели.

Национализация соответствует тренду, определившемуся в контролируемых левыми силами латиноамериканских странах: Боливия уже объявила о создании государственной монополии на литий, Чили планирует в ближайшее время создать государственную литиевую компанию.

https://www.kommersant.ru/amp/5317660 – цинк

1. Стоит отметить, что правительство Боливии после победы над фашистской хунтой, предложило Германии заплатить за поддержку переворота, вложившись в социально-экономическую инфраструктру региона, если она хочет продолжать участвовать в проектах по добыче лития. Немцы почесали голову и согласились.

2. Также стоит отметить, что на фоне этого тренда Китай ведет активные переговоры с Талибаном на предмет доступа к литиевым месторождениям в Афганистане в рамках развития экономического сотрудничества между КНР и Исламским Эмиратом Афганистан. Согласно данным геологов Пентагона, Афганистан располагает большими запасами лития.

В общем, на рынке лития сам рынок мало что решает.

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