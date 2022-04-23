N-TV – Шольца всё больше критикуют за бездействие и нерешительность

Канцлер Германии Олаф Шольц находится под неослабевающим давлением из-за своего курса в отношении поставок вооружений на Украину, пишет телеканал N-TV. Немецкого лидера обвиняют в том, что он действует слишком нерешительно и оставляет без ответа слишком много вопросов. Партнёры по правительственной коалиции требуют от Шольца больше ясности, а оппозиция называет бездействие канцлера постыдным.



AP

Действует слишком нерешительно, делает слишком мало, слишком много вопросов оставляет без ответов — давление на канцлера Олафа Шольца из-за требования ускорить поставки оружия на Украину не ослабевает, пишет немецкий телеканал N-TV.

Между тем, Шольца решительно поддержал лидер СДПГ Ларс Клингбайль. «Я очень рад, что у нас есть канцлер, который всё продумывает и тесно координирует свои действия с международными союзниками, — заявил лидер СДПГ. — Именно этого я жду от хорошего руководства: не быстрые решения, а обдуманные, решительные и последовательные действия, вместо того чтобы менять своё мнение каждый день или заботиться о красивых заголовках».

Однако на канцлера оказывается давление со стороны партнёров по коалиции — зелёных и оппозиционного Союза ХДС/ХСС. Председатель комитета по европейским делам от партии зелёных в бундестаге Антон Хофрайтер заявил: «Если затормозить энергетическое эмбарго и необходимые поставки оружия, существует опасность, что эта война затянется и Путин вторгнется в новые страны». В то же время он убеждён, что «нет никаких сомнений относительно канцлерства Олафа Шольца». Представитель его парламентской группы по вопросам политики безопасности Сара Нанни призвала Шольца занять более чёткую позицию. «Нам нужна ясность со стороны канцлера относительно того, каковы приоритеты и как принимаются решения», — сказала она в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как пишет N-TV, ХДС/ХСС пригрозили внести на следующей неделе в бундестаг предложение о поставках тяжёлых вооружений, если Шольц не предпримет никаких действий. Парламентский секретарь партии Патрик Шнидер подтвердил это, заявив, что «спор внутри ХДС/ХСС и, в частности, бездействие канцлера в вопросе о поставках оружия более чем постыдно и вызывает сомнения в том, на чьей стороне находится федеральное правительство». Эксперт по европейским делам Гюнтер Крихбаум, в свою очередь, заявил: «Уклонение Шольца только помогает России».

Председатель комитета по обороне коалиционного партнёра СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также неоднократно призывала Шольца к поставке тяжёлых вооружений. Украине нужна «крупная боевая техника, и она нужна ей сейчас», подчеркнула она. Клингбайль, однако, считает критику из рядов партнёров по коалиции индивидуальными мнениями: «Мы тесно сотрудничаем в правительстве и в коалиционном комитете и вместе поддерживаем решения правительства. Если в партиях есть отдельные особые мнения, то руководство каждой партии должно разобраться с этим самостоятельно».

«Мы каждый день заново оцениваем, что мы ещё можем сделать. Но бундесвер уже практически исчерпал свои запасы, — отметил Клингбайль. — Это также связано с тем, что бундесвер в последние годы пришёл в упадок». По его словам, Германия вместо этого финансирует поставки немецкой промышленности на Украину большими деньгами и поддерживает поставки тяжёлых вооружений странами-партнёрами с помощью обучения и боеприпасов. Он также призвал к благоразумию: «Мы согласны с нашими партнёрами, что нельзя переступать порог третьей мировой войны».

Как напоминает N-TV, Германия отправляла оружие на Украину, но до сих пор сдерживала поставки тяжёлой техники, такой как танки и артиллерийские орудия, а также с 25 марта больше не поставляла авиационные и противотанковые ракеты. Тем временем, однако, Шольц объявил, что Германия предоставит замену, если партнёры по НАТО поставят Украине старое советское оружие. По информации немецкого пресс-агентства DPA, Словения, например, должна передать танки Т72 и получить взамен немецкие боевые машины пехоты и колёсные танки, поясняет немецкий телеканал.