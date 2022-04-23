В Турции заявили о наличии у РФ и Украины проекта совместной декларации

Россия и Украина выработали проект совместной декларации, который обсуждается на переговорах, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», – приводит его слова телеканал ТРТ, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон проходят медленно.

Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы РФ не покинут Мариуполь.

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