 

В Турции заявили о наличии у РФ и Украины проекта совместной декларации

23.04.2022, 20:35, Новости дня
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Россия и Украина выработали проект совместной декларации, который обсуждается на переговорах, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», – приводит его слова телеканал ТРТ, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон проходят медленно.

Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы РФ не покинут Мариуполь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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