 

Экс-канцлер Германии предупредил о невозможности изолировать Россию

23.04.2022, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах, сообщил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер газете New York Times.

«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», – приводит РИА «Новости» слова Шредера.

По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».

Ранее в ЕС заявили, что пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок.

Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум отметил, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

02.02 / В Москве подал в отставку председатель суда, рассматривающего дело Навального

21.10 / В Крыму сочли неуместными претензии Киева по судоходству в Черном море

25.06 / Торнадо в Чехии связали с аномальной погодой в России

20.11 / К Земле приближается гигантский астероид стоимостью 17,4 млрд долларов США

29.06 / Число удаленщиков в РФ выросло в 30 раз

14.02 / Член конгресса США от Калифорнии – Путин действует потому, что бездействуем мы

21.08 / “Это были лучшие пять лет сборной Украины!” Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой

24.10 / Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале “Дом”

03.03 / Тест за чашкой кофе – учёные Франции разрабатывают устройства для определения коронавируса в домашних условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика