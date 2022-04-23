Экс-канцлер Германии предупредил о невозможности изолировать Россию

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах, сообщил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер газете New York Times.

«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», – приводит РИА «Новости» слова Шредера.

По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией, поскольку «так всегда происходит».

Ранее в ЕС заявили, что пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.

Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок.

Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум отметил, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.

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