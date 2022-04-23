Папанов обставил Смоктуновского, а Ургант чуть не выкинули: как снимали фильм “Белорусский вокзал”

Несмотря на то что в картине нет ни одной батальной сцены, а оружейные залпы слышны лишь на кладбище в честь ушедшего в мир иной командира, именно “Белорусский вокзал” называют лучшим фильмом о Великой Отечественной войне. Все детали сложились идеально: первоклассный актерский состав, тонкий и умный сценарий, трогающая до глубины души тема и невероятные стихи Булата Окуджавы.

“Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут…” – кажется, эти строки доведут до слез любого. Как оказалось, именно они и спасли фильм от полки в хранилище “Мосфильма”.

Режиссер предложил Булату Окуджаве специально для картины написать слова на музыку Альфреда Шнитке. Правда, когда поэт взялся за дело, то вместе с первой строчкой у него родился и мотив. Свою версию песни бард представил композитору, и тот полностью одобрил этот вариант.

Цензура порывалась запретить “Белорусский вокзал” – якобы в фильме советская милиция была показана с нелицеприятной стороны. Положение спас Леонид Брежнев, который услышал песню о десантном батальоне и не смог сдержать эмоций – начал всхлипывать. После такого картину пустили-таки в прокат.

Первоначальный вариант сценария появился в 1966 году, и он сильно отличается от того, что получилось в итоге. Однако эта история не сложилась, в итоге драматург Вадим Трунин переписал свой сценарий почти полностью.

“Были в гостях, не помню у кого, с моим товарищем Леонидом Гуревичем. И он мне рассказал, что на экспериментальной студии Григория Чухрая лежит без движения заявка, где четверо фронтовиков встречаются у могилы пятого — своего командира — и в течение дня пытаются как-то найти давно потерянный общий язык. У меня сразу загорелось желание снимать эту историю”, – вспоминал потом режиссер Андрей Смирнов.

Правда, подготовительный период к фильму он начал на свой страх и риск – не было уверенности, что в этот раз его материал не отправят на полку, как предыдущий (“Ангел”). Но, к счастью, снимать все же разрешили.

К выбору актеров Смирнов подошел ответственно. На четыре главные роли пробовались многие выдающиеся актеры того времени – и Михаил Ульянов, и Николай Рыбников, и даже Эльдар Рязанов. Изначально на роль бухгалтера Дубинского в “Белорусском вокзале” пробовался Иннокентий Смоктуновский, но Анатолий Папанов обставил его на пробах – точнее попал в характер. Медсестру Раю тоже искали долго. Худсовет был не доволен выбором режиссера, поэтому наставал на том, чтобы Нину Ургант выкинули из картины, а на ее место прочили Инну Макарову. Но Андрей Смирнов настоял на своем.

Интересные факты

Во время съемок финала Смирнов попросил Ургант не плакать в моменте, когда та поет. По задумке режиссера должно было быть так: всем мужчины — плачут, а она, хрупкая женщина, без единой слезинки на лице. Ургант удалось не заплакать только после нескольких дублей.

Через неделю после премьеры Алексей Глазырин, сыгравший роль директора комбината Харламова, скоропостижно скончался от сердечного приступа и был похоронен на Введенском кладбище, где снимался ряд эпизодов фильма.