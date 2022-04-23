Мнение: Импортозамещение семян картофеля, запасы техники и останется ли Россия без пива

1. Россия до сих пор не обеспечена полностью собственными семенами картофеля. Но в Минобрнауки обещают это упущение вскоре исправить. Все нужные технологии у нас есть:

“Российские научные организации совместно с предприятиями реального сектора экономики в 2021 году произвели около 20 тыс. тонн элитных семян, что составляет почти 50% потребности российского рынка. Общая посевная площадь под картофель в нашей стране составила более 1,1 млн га, валовой сбор – более 18,2 млн тонн. При сохранении таких темпов производительности Россия уже к 2025 году выйдет на уровень обеспеченности отечественным семенным материалом картофеля высших репродукций в 100%”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели достигнуты благодаря комплексу мер, предпринимаемых научными институтами и предприятиями реального сектора экономики в рамках подпрограммы “Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации” Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Так, по данным министерства, с начала действия подпрограммы было получено 29 новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля, как столовых, так и пригодных для переработки. Отечественные селекционные разработки сопоставимы с иностранными аналогами, а по некоторым показателям, например, продуктивности и устойчивости к заболеваниям, их превосходят.

https://tass.ru/obschestvo/14207607

2. Россия успела обеспечить себя импортной техникой на большую часть этого года:

https://lenta.ru/news/2022/04/20/electronics/

Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до конца лета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой источники, близкие к вендорам и ритейлерам.

Запасов хватит до августа-сентября при условии, что в страну довезут партии гаджетов, заказанных еще зимой, которые застряли в Европе, а также если ритейл не накроет волна ажиотажного спроса.

Источники издания сообщили, что отдельные категории техники и электроники будет сложно заместить другими брендами за короткий срок. Речь идет о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах.

По данным экспертов, избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в России заработает механизм параллельного импорта. В таком случае партии товаров смогут поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что механизмы завоза техники в Россию, в том числе через третьи страны, могут быть наработаны к июню. Он добавил, что получаемая в рамках параллельного импорта электроника будет мало отличаться от той, которая ввозилась с согласия производителей.

3. Россия может лишиться европейского пива. Полагаю, в итоге получится как с сыром. Напомню, сырные санкции привели к появлению отличных российских сыров, которые до ковида занимали на соревнованиях в Европе первые места.

https://lenta.ru/news/2022/04/22/piva_net/

Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейший производитель пива в мире, объявила о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру Anadolu Efes и об уходе из страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Все инвестиции в предприятие AB InBev Efes (контрольный пакет принадлежит Anadolu Efes) корпорация прекращает. Денежные потери в результате этой операции в первом квартале она оценивает в 1,1 миллиарда долларов. В сделку войдет отзыв лицензии на производство и продажу пива Bud на территории России. <…>

Ранее Союз российских пивоваров (СРП) предупредил, что в скором времени у отрасли могут начаться проблемы из-за нехватки хмеля, который практически полностью поставляется из-за рубежа. По состоянию на конец марта большинство крупных российских предприятий было обеспечено сырьем на несколько месяцев, но работают они с поставщиками из Чехии, Германии и США, и если поставок не будет, заводы остановятся.