Мнение: Неблагодатный огонь
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Уже к вечеру огонь доставят и в Москву, развезут по храмам к пасхальной службе. Верующие смогут зажечь от этого огня свои лампады.
Благодатный огонь – это хороший огонь, святыня. Но есть и скверный огонь, совсем неблагодатный. Пожирающий, убивающий…. И в последнее время неблагодатного огня стало многовато.
Сгорел и затонул крейсер «Москва».
В Твери загорелось здание НИИ-2 Минобороны.
В Барвихе заполыхал дом, принадлежащий губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
В общем,кучно пошло.
Вот я и думаю, это Всевышний ниспослал эти пожары? За грехи? Или это рукотворные пожары? Впрочем, рукотворные пожары тоже вполне могут быть ниспосланными Всевышним…
На снимках:
Благодатный огонь, фотография отсюда
особняк Андрея Воробьева до пожара, фотография отсюда.
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Источник: Ирек Муртазин
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