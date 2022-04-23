 

Мнение: Неблагодатный огонь

23.04.2022, 20:14, Разное
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Уже к вечеру огонь доставят и в Москву, развезут по храмам к пасхальной службе. Верующие смогут зажечь от этого огня свои лампады.

Благодатный огонь – это хороший огонь, святыня. Но есть и скверный огонь, совсем неблагодатный. Пожирающий, убивающий…. И в последнее время неблагодатного огня стало многовато.

Сгорел и затонул крейсер «Москва».

В Твери загорелось здание НИИ-2 Минобороны.

В Барвихе заполыхал дом, принадлежащий  губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В общем,кучно пошло.

Вот я и думаю, это Всевышний ниспослал эти пожары? За грехи? Или это рукотворные пожары? Впрочем, рукотворные пожары тоже вполне могут быть ниспосланными Всевышним…

На снимках:
Благодатный огонь, фотография отсюда
особняк Андрея Воробьева до пожара, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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