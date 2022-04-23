 

Бессонница связана с развитием некоторых видов рака

23.04.2022, 20:05, Разное
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Гипотеза о том, что бессонница обладает крайне негативными последствиями для организма человека, была доказана специалистами в ходе недавней научной работы.

Недавнее исследование с участием добровольцев продемонстрировало, что регулярный недостаток сна может привести к развитию четырех видов онкологических новообразований. Также это повышает вероятность столкнуться с болезнью Альцгеймера.

Регулярное недосыпание способствует появлению воспалений и влияет на все восстановительные процессы организма. Именно поэтому необходимо спать достаточное количество времени, утверждают специалисты.



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