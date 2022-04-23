Мнение: Так и не поздравил

Опять пойдем по старине:



Вовики

“Думаю, у столь длительного “непоздравления” победившего Зеленского Путиным есть одна очень простая и не очень приличная причина: это РЕВНОСТЬ.

Дело в том, что наш неуклонно стареющий, но при этом весьма интенсивно (и заметно) молодящийся лидер понемногу привык считать себя Главным Мачо “всея Руси”: он у нас и пловец, и на коне ездец, и с голым торсом красавЕц. Очевидно, что этим имиджем он очень дорожит.

И в общем, не зря: кто, до последнего времени, мог с ним соперничать в этом плане – плане здоровья, молодости и красоты? Уж точно не колхозный батька Лукашенко, не старая бабка Меркель, не невнятная анорексичка Тереза из Англии; мог бы, по старым заслугам, на что-то претендовать охальник Трамп – но ему за 70, и он, конечно, “давно уже не торт”. Точно так же “не тортом” был намного более молодой, но толстый и одышливый кондитер Порошенко. Словом, на фоне остальных мировых лидеров Путин выгодно выделялся своей моложавостью – и, пожалуй, поэтому тоже периодически попадал на обложки журнала Time.

Как вдруг… Конечно, Зеленский не первый – сначала появился красавчик Макрон. Но Макрона Путин еще кое-как смог пережить – Франция далеко, и, главное, с самим Макроном не все ясно: он, может быть, и не “настоящий мачо”? Ползут какие-то слухи о его гомосексуальности, жена, опять же, на 20 лет старше. С французиком Путипут еще был готов побороться!

Но, мать его, Зеленский! Как пережить ЕГО с собой рядом?? Едва за сорок, подтянут, хорош собой, харизматичен. А голос! Голос – все бабы дохнут! Истинно мужской, глубокий, бархатный, завораживающий.

Росточком, правда, еврейско-украинский молодец не вышел; маловат. Ну так и Путин тоже, мягко говоря, не гигант – уж точно не ему на этот “недостаток” указывать.

Словом, в данном случае мы имеем типичную картину из классических романов позапрошлого века: постаревший бонвиван сталкивается в дверях с только что пришедшим молодым красавцем – и, не в силах пережить удар, впадает в жесточайшую хандру, а к “нахальному выскочке” преисполняется самыми желчными и злобными чувствами. Даже “здрасссьте” из себя выдавить не в состоянии – настолько расстроен.

Убежит к себе, закроется и будет сидеть там букой, кляня весь свет на чем свет стоит. Вот как раз – как сейчас Путин в Кремле. “Не буду, – кричит, – поздравлять! Кто он вообще такой, этот молодой хлыщ?? Кто он – и кто я?!”

Ответ на последний вопрос мы с вами все знаем. Ты – старый дурак. Выйди уже к людям, соблюди протокол. Не позорься.

Обычно такие вещи должна говорить старая мудрая жена. Но Путин давно развелся, сказать ему это некому. Так и будет теперь сидеть, как сыч, “в домике”. (23 апреля 2019 г.)

Написал этот текст вскоре после избрания Зеленского президентом, когда стало ясно, что наш российский недомачо не собирается его поздравлять с избранием. Такой откровенно недружественный – и, главное, ничем не спровоцированный – шаг тогда выглядел каким-то ущербным самодурством… Но вот теперь все стало понятнее: российского лидера уже тогда переполняла ЗЛОБА.

Кстати, он ведь так и не поздравил Зеленского с избранием.