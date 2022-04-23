 

В эфире «Первого канала» показали полнометражный фильм с рекламой «Азино два топора»

23.04.2022, 19:51, Разное
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Руководство «Первого канала» проводит внутреннюю проверку по факту показа в прайм-тайм кинофильма «Крепкий орешек-5» с наложенной поверх звуковой дорожки рекламой сети нелегальных подпольных казино «Азино два топора».

Зрители раскритиковали руководство канала за то, что из-за постоянной рекламы казино они не могли разобрать, что говорят актёры.

По предварительным данным, инцидент связан с разблокировкой RuTube и изменением подхода к соблюдению прав интеллектуальной собственности, рассказал «Панораме» эксперт по интеллектуальному праву Клим Махов. Анализ вышедшей в эфире «Первого» киноленты показал, что она подвергалась монтажу, склейке и редактуре, в результате чего в кадре появлялись отсутствовавшие в оригинальном фильме рекламные плакаты «Азино два топора» и других нелегальных операторов азартных игр. Также экспертов насторожило то, что одноголосый закадровый перевод наложен не поверх оригинальной английской звуковой дорожки, а профессиональной озвучки на румынском языке.

– «Из-за санкций вести дела напрямую с Голливудом не получается. Возникают эксцессы, канал адаптируется к изменениям. В этот раз зрители наметили небольшие технологические огрехи и раздули из этого скандал. На самом деле ситуация штатная, мы сейчас работаем над тем, чтобы в будущем подобных недочётов избегать. А что касается одноголосой озвучки в исполнении замечательного актёра Леонида Володарского – тут мне вообще не совсем понятно, чем люди недовольны. Мы все в 90-е росли на таких фильмах, можно сказать, засыпали и просыпались с Володарским. Видимо, Netflix и другие стриминговые сервисы слишком избаловали наш народ, – прокомментировал ситуацию генеральный продюсер «Первого» Константин Эрнст.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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