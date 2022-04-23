 

Мнение: Зулейха приходит на митинг

23.04.2022, 19:50, Разное
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Зулейха приходит на митинг.
Наверняка это еще одна "запутавшаяся патриотка".
Довольны ли в Фонде Кино или Министерстве Культуры вложениями?

PS. И да. Попытки Мединского и Ко подлизнуть Финляндии посредством чествования "русского" офицера и союзника Гитлера Маннергейма результата не дали. Парламент Финляндии сегодня проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО.

Источник: Colonel Cassad



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