Мнение: Зулейха приходит на митинг
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Зулейха приходит на митинг.
Наверняка это еще одна "запутавшаяся патриотка".
Довольны ли в Фонде Кино или Министерстве Культуры вложениями?
PS. И да. Попытки Мединского и Ко подлизнуть Финляндии посредством чествования "русского" офицера и союзника Гитлера Маннергейма результата не дали. Парламент Финляндии сегодня проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО.
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Источник: Colonel Cassad
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