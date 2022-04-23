Мнение: Зулейха приходит на митинг

Зулейха приходит на митинг.

Наверняка это еще одна "запутавшаяся патриотка".

Довольны ли в Фонде Кино или Министерстве Культуры вложениями?

PS. И да. Попытки Мединского и Ко подлизнуть Финляндии посредством чествования "русского" офицера и союзника Гитлера Маннергейма результата не дали. Парламент Финляндии сегодня проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО.

—