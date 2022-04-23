Деградация личной жизни – Личное мнение

Настенька Волочкова пояснила за Диму, выставив с ним новую фотку. Дима, если кто не в курсе, это — Олег. Ну, новый или один из череды этих олегов.



Фото: Телеграм

Вот что говорит Настя:

На вопросы некоторых, а где же Дима? Отвечаю: Вот он рядом на диване.

Ну, да: на диване. Вижу. А вы? Тоже?

А ещё вижу я состояние лица самой патриотичной балерины России, как сама себя именует Волочкова.

Смотрю я на всё это (и на Диму, и на лицо Насти) и мысль из головы не идёт: а ведь в своё время Настя была самой великолепной женщиной столичного света.

В неё влюблялись самые могущественные, самые холёные, самые щедрые альфа-самцы.

Как можно, имея такое прошлое, оказаться на одном диване с Димой?

Нет, против Димы я ничего не имею. Правда. Наверняка он классный парень. Но есть нюанс: классный вариант он для какой-нибудь девчонки из офиса по продажам пластиковых окон.

А для женщины, которую задаривали бриллиантами и изумрудами миллиардеры, Дима — это, конечно, понижение всех мыслимых и немыслимых котировок.

Так нельзя. Вот просто тупо нельзя.

Лапоньки, ходите сюда, учить буду.

Каждый следующий мужчина обязан быть лучше предыдущего. Не шило на мыло менять, не золото — на позолоту, а от хорошего — к лучшему.

Так и только так нужно с достоинством жить свою одну-единственную, драгоценную-предрагоценную личную жизнь.

Если же лучший остался в прошлом, если вы вышли в тираж и теперь можете подцепить мужичка, в сторону которого раньше бы и не плюнули, то пришло время с личной жизнью завязать.

Ничего страшного, так тоже бывает. Лучше быть одной, чем играть на понижение.

И да, избавьте меня от этого вашего: «А, может, он человек хороший».

Все вы прекрасно понимаете, о чём я, и в глубине души со мной согласны. Просто боитесь в этом признаться. Даже самим себе. Так ведь?

—