 

Отказ от российского топлива грозит Германии миллиардными потерями и рецессией

23.04.2022, 19:15, Разное
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ФРГ может столкнуться с разрушительным экономическим спадом, если она перестанет покупать у Москвы энергоносители. По прогнозам Бундесбанка, при введении эмбарго на российский газ и нефть страна рискует потерять не менее €180 млрд, пишет The Daily Telegraph.


AP

Германии, население которой уже сталкивается с самым высоким уровнем инфляции с 1980-х, грозит разрушительная рецессия, если она перестанет покупать топливо у Москвы. С таким неутешительным прогнозом для страны выступили экономические эксперты, пишет The Daily Telegraph. 

По подсчётам Бундесбанка, запрет российского газа и нефти «значительно ослабит» немецкую экономику, поскольку вызовет спад производства на пять пунктов. Этот шок будет эквивалентен потере €180 млрд, отмечает издание.

В то же время, согласно предварительной оценке Международного валютного фонда, ФРГ рискует пережить две рецессии подряд вследствие нарушения цепочек поставок, которые особенно сильно ударили по автопрому. Более того, продолжающийся на Украине конфликт только обостряет эту проблему, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Краммер. Чиновник также предупредил, что стремительно растущие счета за энергию и продукты «сильно сокращают потребление домохозяйств, а экономическая неопределённость может сдерживать инвестиции». 

По словам представителей МФВ, украинский кризис наносит «серьёзный удар» по восстановлению Европы от пандемии. Высокие цены на газ окажут «непропорционально большое влияние» на Германию, Италию и Венгрию, учитывая их зависимость от российского импорта.

Между тем, несмотря на критику зарубежных союзников, немецкий канцлер Олаф Шольц не спешит вводить эмбарго на российское топливо. Накануне он мотивировал свою позицию тем, что подобный шаг вызовет «колоссальный экономический кризис» в Европе, но не приведёт к окончанию конфликта на Украине, обращает внимание The Daily Telegraph.



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