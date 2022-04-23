Раскрыта тема переговоров Джонсона и Зеленского

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине и будущую обновленную систему безопасности, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».

«Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике… Помощь идет, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновленной системе безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Сибиги.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проговорился, что украинских военных в Британии и Польше обучают пользоваться натовскими средствами ПВО и бронетехникой.

До этого сообщалось, что Лондон направит Киеву по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.

Напомним, Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией. Премьер заявлял о намерении поставить более смертоносное вооружение на Украину.

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