Россия потребовала от Латвии не демонтировать три советских мемориальных объекта

Посольство РФ в Латвии направило ноту в МИД республики с требованием воспрепятствовать демонтажу советских мемориальных объектов в городе Огре.

«Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований», – передает со ссылкой на комментарий представителя МИД «Интерфакс».

Посольство направило в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим планам и обеспечить исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров.

По словам посла, посягательства на мемориалы будут рассматриваться как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской республики от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров и членов их семей.

Ранее сейм Латвии утвердил проект закона, в соответствии с которым 9 мая объявляется траурным днем памяти погибших на Украине.

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