СМИ: Страны ЕС продали РФ оружие на 350 млн евро в обход эмбарго

По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, информирует The Telegraph.

Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.

Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.

Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали РФ оружия и боеприпасов на 39 млн евро

С начала специальной военной операции РФ на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.

Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

—