В ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину

В Луганске обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР.

В луганском офисе миссии был найден список объектов инфраструктуры Луганской Народной Республики с их точными координатами, «возможно подлежащих огневому поражению», передает ФАН.

По информации МГБ, сведения собирал глава северодонецкой группы ОБСЕ Ярослав Курак по поручению заместителя руководителя луганской команды по вопросам соблюдения прав человека Пилар Кастро Мото.

Ранее в ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения.

До этого 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.

Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.

—