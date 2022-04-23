Эксперт Краснов объяснил пристальное внимание Генштаба ВСУ к “ЧВК Вагнера” в Новобахмутовке

Сообщение о переброске 200 “вагнеровцев” было опубликовано Генштабом ВСУ в утренней сводке 23 апреля. В подобных материалах традиционно перечисляются лишь наиболее важные события за определенный период. Почему же небольшой группе бойцов военное командование Украины уделило такое пристальное внимание?

По мнению Петра Краснова, силы “ЧВК Вагнера” представляют собой не просто хороших специалистов, но еще и имеющих ни с чем не сравнимый боевой опыт среди российских подразделений. Они отлично зарекомендовали себя в боевых действиях в разных уголках мира, от Ближнего Востока до стран Африки. Зная о высокой степени их подготовки и возможностях, которые они демонстрируют на любом театре военных действий, Генштаб ВСУ беспокоится не зря.

Ранее в медиаполе уже мелькали сообщения о присутствии “вагнеровцев” на Украине. Так, поступала информация об их участии в боестолкновениях в Попасной — городе, который боевики киевского режима превратили в мощный укрепрайон. Появление представителей российской ЧВК переломило ситуацию на этом участке фронта, где силы ЛНР при мощной поддержке добровольцев активно теснят противника.

В истории мировых конфликтов всегда были, есть и будут немногочисленные группы людей, которые способны кардинально поменять ход событий. Когда-то таковыми зарекомендовали себя легендарные 300 спартанцев царя Леонида в битве при Фермопилах. Сегодня же подобную миссию несут специалисты “ЧВК Вагнера” в Донбассе, где фактически решается судьба Русского мира.