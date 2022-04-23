Из-за ухода с рынка производителей туалетной бумаги в России увеличат инвестиции в лопуховодство

В ходе заседания Минпромторга был разработан комплекс мер по преодолению дефицита туалетной бумаги, сложившегося после ухода с российского рынка крупных иностранных производителей. Чтобы не тратить миллиарды рублей на открытие новых производств в ведомстве предложили оказать поддержку лопуховодам.

Согласно плану правительства, Минсельхозу поручено выделить дополнительные 300 тыс га в разных регионах РФ под поля для выращивания лопуха. Также более 100 млрд рублей будет выделено агрономам на покупку семенного материала из Белоруссии, кроме того, аграриев поддержат льготными кредитами под 3-4% годовых.

«Санкции открывают перед страной новые возможности. Увеличение плантаций лопуха поможет решить давно назревшую проблему трудоустройства в сельской местности. Помимо этого, лопуховодам будет обеспечен доступ в торговые сети. Мы помним, насколько продуктивными оказались наши ответные меры в 2014 году. Они привели к росту сельского хозяйства. Так будет и в этот раз», – заявил замминистра торговли Василий Кац.

По словам чиновника, уже весной 2023 года лопухи смогут полностью заменить туалетную бумагу, а в будущем планируется наладить их поставки на экспорт.

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