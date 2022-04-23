 

ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги

23.04.2022, 16:20, Новости дня
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Банка РФ планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.

Если денежный перевод был совершен без согласия клиента банка, организация должны будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления, следует из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», передает РБК.

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк РФ предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», – сказал представитель ЦБ.

Обсуждение предложения идет, но говорить о конкретных сроках пока рано, отметил он. Сейчас Банк РФ совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата два-три дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк», – сказал РБК вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков.

Сейчас поправки хотят ввести к более оперативному выявлению операций, совершенных без согласия клиентов.

Ранее россиян предупредили о новой волне мошенничеств с картами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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