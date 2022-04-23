 

Участники клуба «Эльбрус» провели форум «Твоя Академия лидерства»

23.04.2022, 16:20, Новости дня
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В рамках встречи председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Дьяконова провела презентацию проекта «Академия лидерства», а также обсудила с участниками тренды в образовании.

Далее к участникам встречи обратился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении

«Выпускники конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус» реализуют множество общественно-полезных инициатив: за три года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 67 тыс. ребят из 61 региона России. В этом году закономерно появился проект «Академия лидерства», который объединил все мастер-классы клуба. За четыре месяца этого года его участниками смогли стать уже более 3500 учеников», – рассказал он.

По словам Татьяны Дьяконовой, каждый человек должен понимать свое место в обществе.

«В 2018 году мы стартовали с одного проекта – «Уроки лидерства», сейчас в нашем портфеле восемь проектов, которые в этом году объединились в «Академию Лидерства». В процессе проведения мастер-классов мы с вами и показываем ролевую модель лидера, становимся теми людьми, которые показывают и освещают путь», – сказала Татьяна Дьяконова.

Как рассказал Иван Ефремов – победитель конкурса «Лидеры России», в рамках проекта полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» проводят мастер-классы для детей и молодежи. Участники рассказывают о профориентации, финансовой грамотности, искусственном интеллекте, уроках патриотического воспитания и культуре.

Отметим, что «Академия лидерства» – это социальный проект, где члены клуба лидеров РФ «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России», проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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