Мнение: Звездно-полосатые жулики бьются в падучей: будет провокация



Ну, что сказать, решение Путина посидеть и подождать, пока нацики сдохнут, не пытаясь штурмовать завод привело к логичным последствиям. У Пентагона опять потекло, пардон, по ляжкам – потому что Темнейший обыгрывает их как детей. Другое дело, что дети эти, блин, с ядерными ракетами. Вот, оцените две новости.

1) Отмена штурма "Азовстали" сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.По данным Минобороны России, это один из сценариев провокаций, который готовили США и страны НАТО. Целью было обвинить Россию в применении оружия массового поражения на Украине.Провокация подразумевала "скрытное применение ОМП" на комбинате в Мариуполе.

2) В Минобороны России заявили, что зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.По его словам, атака произошла 21 апреля. Кириллов утверждает, что на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, содержащими токсичное вещество. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, добавил он. Содержимое ампул проанализируют в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России.Кириллов также обвинил США в участии в этой атаке.

И, конечно, без сомнений – это лишь начало. Причем, вот ведь же уроды – отлично знают, что Россия свое химоружие уничтожила, это подтвержденно международными наблюдателями, но Штаты как раз свое даже не начинали утилизировать.

Правда, тут есть важный момент: дураков поверить, что Кремль так подставится нет – но, дураки под это дело добить Европу – найдутся. Ведь как раз только-только ЕС разрешил – несмотря на санкции покупать газ без молекул свободы с прекрасной формулиркой "Если очень надо".

Ну, а цель США, безусловно ясна. Уничтожить Москву, которая подает плохой пример остальным. 146% попробуют снова протащить идею выкинуть Россию из Совета Безопасности ООН, хотя это физически невозможно.

Но все это говорит лишь об одном – у звездно-полосатых демонов кончается время. Блицкриг не вышел, а в долгую они играть не могут – нет ресурсов.

Короче, держитесь. Наше дело правое – мы победим!

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