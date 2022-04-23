В Германии возмутились требованиями посла Украины

Немецкие пользователи Twitter выразили возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Андрей Мельник.

Граждане напоминают дипломату, что Германия не является участником конфликта, а кто-то призвал Мельника извиниться и покинуть страну, передает РИА «Новости».

«В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?», – возмутился Boris.

«Что вам даст, например, поставка «Леопардов», когда ваши войска не знают, как с ними управляться? Их придется обучать неделями, если не месяцами, прежде чем их можно будет эффективно использовать», – считает Doks.

«Украина в НАТО? Нет. Украина в ЕС? Нет. Обязаны ли мы оказывать помощь? Нет. Какое нам, немцам, дело до Украины? Никакого. Какое нам дело до конфликта? Никакого. Это не наша война», – написал Achim Klenner.

«Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте из Германии», – выразил мнение пользователь с ником Mantra.

«Сначала ругаете Германию, а потом требуете немецкое оружие. Сочувствие к Мельнику постепенно стремится к нулю», – пишет читатель.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца.

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