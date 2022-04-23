 

Российские блогеры высмеяли предвыборный боксерский прием Макрона

23.04.2022, 14:59, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел бой с боксером в рамках предвыборной кампании. Спарринг французского лидера и темнокожего спортсмена стал поводом для насмешек российских блогеров.

Эммануэль Макрон сначала пропустил пару ударов, но в итоге провел якобы победную серию в корпус соперника. В итоге российские блогеры высмеяли бой президента Франции.

«Боже, как же все стали косплеить Рамзана Кадырова… Кто бы мог подумать, что Макрон черпает вдохновение в Рамзане?», – написала в Telegram-канале Тина Канделаки.

Ее поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Меня другое удивляет. А если бы парень пробил?», – написала она в Telegram.

 

Между тем, сам глава Чечни тоже разместил пост Канделаки в своем Telegram-канале.

«Похоже, Макрон решил полностью построить предвыборную кампанию, рассчитывая на голоса любителей горячих черных парней», – отметил автор Telegram-канала «Небожена».

Ранее Макрон фотографировался в расстегнутой рубахе, а потом примерял образ суперзвезды.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет РФ от будущего хозяина Елисейского дворца?

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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