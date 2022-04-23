В школе Мариуполя начались уроки

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23.04.2022, 14:59, Новости дня
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Жители освобожденного от националистов Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни, в одной из школ возобновили занятия.

«Я начинала урок на украинском языке, и, когда через 15 минут перешла на русский язык, у меня дети проснулись. Они стали живые, глаза заблестели. Я решила, что буду комбинировать. Терминология была на украинском языке, а общение с детьми – на русском», – рассказала учитель математики Ольги Карамжа TOK media, передает URA.ru.

Родители отводят детей в школы, а после уроков встречают их, чтобы забрать домой.

Ранее сообщалось, что заведующий гериатрическим отделением (для пожилых людей) мариупольской городской больницы №9 Александр Пастернак вернулся в разрушенный Мариуполь спустя два месяца после обстрела города, и собрал команду врачей и медсестер, чтобы спасать раненых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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