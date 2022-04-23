 

Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»

23.04.2022, 13:35, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.

«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – сообщила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

«Если называть вещи своими именами – они участвуют в  управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.

Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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