Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массово поражения

В Минобороны сообщили, что одним из сценариев провокаций, который готовился США для обвинения РФ в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе.

Приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает РИА «Новости».

По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.

«Второй (из этих сценариев – прим. ВЗГЛЯД) – максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», – сообщил Кириллов.

Ранее сообщалось, что российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.

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