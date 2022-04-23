В Южной Осетии отменили проведение второго тура президентских выборов

Верховный суд Южной Осетии отменил решение Центральной избирательной комиссии республики о проведении 28 апреля второго тура президентских выборов, сообщила пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

«Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», – передает ТАСС ее слова.

Ранее Верховный суд республики получил иск от жителей, попросивших признать постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным. Они в своем заявлении попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства.

Напомним, во второй тур вышли Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов, причем Гаглоев набрал в первом туре на 3,5% голосов больше. В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

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