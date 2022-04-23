 

Остановки без дорог: петербуржцы вынуждены идти к транспорту по траве и грязи

23.04.2022, 13:05, Разное
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Транспортная реформа стартовала с ряда неудобств для петербуржцев. В числе таких оказались новые автобусные остановки, где нет павильонов и к которым не идут дорожки. Администрация Санкт-Петербурга и губернатор Александр Беглов их попросту не предусмотрели, что логично вызвало жалобы горожан.

Жительница города на Неве опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фото остановки, расположенной прямо на газоне. По словам женщины, это остановка 89 автобуса расположена по адресу Хрустицкого 58 и действует с 1 апреля, однако дорожки до сих пор нет.

https://vk.com/passtransportspb

Другие пользователи соцсети отмечают, что для посадки в транспорт приходится не только вытаптывать газон, но и перелезать через ограждения, которыми нередко снабжены тротуары. При этом из-за отсутствия желтой разметки автомобилисты продолжают парковаться на прежних местах, мешая подъезду общественного транспорта.



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