 

Минпромторг попросил покидающих Японию россиян взять в свой багаж детали для высокоточных станков

23.04.2022, 12:51, Разное
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Министерство промышленности и торговли обратилось к гражданам России, покидающим Японию, и попросило их взять в ручную кладь и багаж детали для высокоточных станков, которые оказались в дефиците из-за санкций. По расчётам ведомства потребуется помощь 65-70 человек, чтобы целиком вывезти металлообрабатывающую машину Takisawa LM-900A.

Специалисты пояснили, что японская сторона незаконно запретила поставки в Россию подобной техники, однако потребность в ней остаётся крайне высокой. Блоки управления и прочую электронику повезут дипломаты – их багаж нельзя досматривать. Рядовым гражданам предлагается взять с собой элементы корпусов, приводы и различные вспомогательные механизмы. Часть массивной арматуры планируется не везти, а изготовить на заказ в Китае.

В случае возникновения вопросов у японских таможенников пассажирам рекомендовано “вести себя уверенно, перейти на повышенные тона, угрожать звонком в консульство, напомнить о разгроме Японии во Второй мировой войне”. По прибытии в Россию элементы станков следует передать ответственным лицам.

В воззвании ничего не говорится о награде за вывоз станков, однако подчёркивается, что добровольцы смогут выполнить свой долг перед государством. Пассажиры, которые согласятся помочь Родине, будут нести материальную ответственность за вверенные им для перевозки детали, предупредили чиновники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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