 

Эксперт: ВСУ будут встраивать американские системы залпового огня в пассажирские составы

23.04.2022, 12:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины решили отправлять к местам боев американские реактивные системы залпового огня пассажирскими составами, рассказал израильский политолог Яков Кедми.

«Как видите, это не переносные комплексы, своим ходом доехать до линии соприкосновения они не смогут, по дороге их накроют, поэтому единственным способом их доставки на «фронт» является ж/д сообщение», – пишет в Telegram-канале Яков Кедми, комментируя начало поставок США на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Он предположил, что системы залпового огня будут встраивать в составы с пассажирскими вагонами, чтоб исключить возможность уничтожения поездов. По словам автора поста, сейчас единственным выходом является полное уничтожения ж/д инфраструктуры.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в пятницу сообщила, что США и их союзники начали поставлять Украине РСЗО. Вашингтон сейчас работает и с другими союзниками, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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