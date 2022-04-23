Мнения: Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Безумие и позор. Вот два имени тому, что творят сегодня в той части земли, что считает себя – и только себя – цивилизованной, прогрессивной, демократичной, единственной защитницей прав и свобод. Безумие и позор. Под запретом балалайки и Чайковский.

Безумие и позор. Вот два имени тому, что творят сегодня в той части земли, что считает себя – и только себя – цивилизованной, прогрессивной, демократичной, единственной защитницей прав и свобод. Безумие и позор. Под запретом балалайки и Чайковский.

В шведском городе Упсале, известном своим университетом, старейшем в Скандинавии, отменили концерт одной группы. Музыканты хотели дать его в поддержку Украины, но не учли извивов тонкой малороссийской души. Ведь часть исполнителей играет на балалайках и само присутствие на сцене этих инструментов – символический акт в поддержку «русского агрессора». Дальше – ещё чудесатее.

Базирующаяся в Женеве Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (WFIMC) исключила из своего состава Международный конкурс имени Петр Ильича Чайковского. Руководители федерации считают, что российский режим использует конкурс «в качестве инструмента пропаганды».

Грозное заявление сделала дирекция Каннского кинофестиваля, который пройдёт в мае 2022-го: «Мы не будем приветствовать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством». Впрочем, маленький, почти ничтожный шанс РФ всё же оставили – запрет отменят, «если военные действия закончатся на условиях, которые удовлетворят украинский народ».

Ещё до начала специальной военной операции дальновидные израильтяне отменили гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Театр должен был дважды показать спектакль «Война и мир», но можно ли в нынешней геополитической ситуации выносить на афишу такое название, да ещё с русской фамилией автора? Безрезультатно закончились переговоры о предполагаемых гастролях балета Большого театра в Королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. Есть потери и на внутреннем рынке культурных ценностей: российские зрители не увидели назначенную на конец марта в Большом театре премьеру балета «Искусство фуги» на музыку Иоганна Себастьяна Баха – хореограф-постановщик Алексей Ратманский уехал из России.

Попрощалась с Большим театром и прима-балерина Ольга Смирнова. Причин две, и обе веские. Во-первых, переход в труппу Голландского национального балета, во-вторых, «стыдно за Россию». Ольга Смирнова, по её собственному признанию, на четверть украинка, но за нэньку-Украину, убивающую детей Донецка и Луганска, ни разу не постыдилась.

Есть ещё уехавшие, но не простившиеся. Им тоже стыдно, но публично заявлять об этом чувстве они не спешат. Их много не только среди звёзд шоу-бизнеса, которые стаями отправлялись в тёплые края, а потом вспоминали, где же на самом деле находится животворящий источник, дающий и вдохновение, и питание – в нелюбимой, но отходчивой, а главное, не скупой России.

Оперные дивы тоже бывают склонны к метаниям. Певица Анна Нетребко сначала никак не могла выжать из себя осуждения российских военных, потом нужные слова нашлись, но, по мнению разорвавшего контракт с Нетребко директора «Метрополитен-оперы» Питера Гелба, певица недостаточно «дистанцировалась от Путина». В РФ сочли, что она взяла фальшивую ноту – Новосибирский театр оперы и балета отменил запланированный на 2 июня концерт Нетребко.

Музыка, балет, опера, драматический театр, кинематограф – кто ещё займёт место в окопе? Зарубежные авторы отказываются работать с российскими издателями. Пока из наиболее известных писателей только Стивен Кинг не будет передавать в Россию права на издание нового романа, но нет сомнения, что очень скоро определиться – с кем ты и за кого – потребуют у всех литераторов, чьи книги у нас в стране знают и читают. Особенно это коснётся детской литературы – она закладывает в человеке характер и убеждения. Подвести её под санкции нашим противникам не менее важно, чем разрушить промышленность или разорить банки.

Что будет дальше? Как долго Запад готов идти путём безумия и позора? Спецоперация закончится, а санкции останутся – хотя бы потому, что смириться с победой РФ Америка и её союзники-сателлиты не смогут. И раскол между нами и ими будет не просто военно-политическим, финансово-экономическим или культурным. Мы расходимся цивилизационно, а, значит, нужно будет создавать заново международные организации и мировую (пусть пока лишь для одной части мира) валюту, создавать новые СМИ и правила их работы, новую дипломатию, новые международные соревнования, фестивали и конкурсы – творческие, технические, спортивные. Вместо вызывающей недоверие к своей беспристрастности «нобелевки» должна появиться новая престижная премия, получить которую будут считать за честь авторитетнейшие учёные, писатели и общественные деятели.

У РФ на первых порах будет мало союзников, но чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Конечно, это задача не одного-двух и, может быть, даже не десяти лет. Впрочем, замечая, как стремительно происходят перемены, которые раньше бы заняли значительно больше времени, можно предположить: мы уже на пороге нового мира, но пока не решаемся сделать первый шаг.

Теги:

Россия и Запад

,

Россия и США

,

Россия и Евросоюз

,

Россия и Великобритания

—