Мнение: Россиянам нужен новый крейсер «Москва»?

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил россиянам скинуться на новый крейсер «Москва». О своей инициативе крымский чиновник написал в Telegram. Дословно: «Наше государство в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо. И прекрасно отдаём себе отчёт, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые мы же и выплачиваем. Но очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечёт крымчан, моряков-черноморцев, найдёт отклик по всей стране. Давайте возродим народный ракетный крейсер «Москва»».

Отсюда

Правда что ли? Идея сброситься на новый крейсер «Москва» действительно может увлечь россиян? И много в стране россиян, готовых затянуть пояса, лишь бы построить новый крейсер?

Фотография крейсера «Москва» до пожара отсюда

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