Мнение: Байден и пустота
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Байден продолжает попытки пожать руку невидимым людям.
Вот так выглядит геронтократия.
—
Источник: Colonel Cassad
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Байден продолжает попытки пожать руку невидимым людям.
Вот так выглядит геронтократия.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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