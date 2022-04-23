 

Мнение: Байден и пустота

23.04.2022, 11:25, Разное
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Байден продолжает попытки пожать руку невидимым людям.

Вот так выглядит геронтократия.

Источник: Colonel Cassad



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