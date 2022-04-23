Зайчики 30 лет не живут – Личное мнение
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Тётка Настя, баба тридцати с хвостиком лет, обрадовала подписоту-школоту съёмками в — вы не поверите! — журнале Плэйбой.
Вот, посмотрите:
Фото: Соцсети
Узнали? Да, вот так увидели Настю фотографы журнала для дедушек, когда те были молоды.
Лично я искренне полагала, что Плэйбой закрылся ещё в 70-80-х. Когда в Интернете есть всё, кто будет дрочить на глянцевые страницы?
Все красивые женщины давно демонстрируют свои тела в цифровом виде, но журнал, оказывается, пережил даже смерть своего основателя.
Пережить-то, конечно, пережил, но жиденько подставился, опубликовав отретушированную Настюшку.
Вы её помните, даже если не узнали на фото выше:
https://t.me/lenamiro/11302
С какой целью 30-летняя тётка очень спорной, как минимум, внешности пришпилила к своей заднице хвостик, я не знаю. Вряд ли журнал ей хорошо заплатил.
Скорее, дело в другом — дожив до взрослого возраста, Настя так и не повзрослела. В годы, когда положено уже быть умной, у Ивлеевой всё тот же контент — кривляние лицом, вайны, фотографии с пивными бутылками.
Да и внутри себя, наверняка, тётка ощущает уходящую молодость. А что делает тётка, ощущая, что тело стареет, а ума не прибавилось? Правильно, идёт и делает эротическую фотосессию.
Эротическую — это тёткам так кажется. На самом деле, это, конечно же, никакая не эротика, а недоразумение.
Колитесь, делали эротические фоточки у профессионалов, когда поняли, что стали уже некондицией?
И как? Где эти фоточки?
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Источник: Лена Миро
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