Зайчики 30 лет не живут – Личное мнение

Тётка Настя, баба тридцати с хвостиком лет, обрадовала подписоту-школоту съёмками в — вы не поверите! — журнале Плэйбой.

Вот, посмотрите:



Фото: Соцсети

Узнали? Да, вот так увидели Настю фотографы журнала для дедушек, когда те были молоды.

Лично я искренне полагала, что Плэйбой закрылся ещё в 70-80-х. Когда в Интернете есть всё, кто будет дрочить на глянцевые страницы?

Все красивые женщины давно демонстрируют свои тела в цифровом виде, но журнал, оказывается, пережил даже смерть своего основателя.

Пережить-то, конечно, пережил, но жиденько подставился, опубликовав отретушированную Настюшку.

Вы её помните, даже если не узнали на фото выше:

https://t.me/lenamiro/11302

С какой целью 30-летняя тётка очень спорной, как минимум, внешности пришпилила к своей заднице хвостик, я не знаю. Вряд ли журнал ей хорошо заплатил.

Скорее, дело в другом — дожив до взрослого возраста, Настя так и не повзрослела. В годы, когда положено уже быть умной, у Ивлеевой всё тот же контент — кривляние лицом, вайны, фотографии с пивными бутылками.

Да и внутри себя, наверняка, тётка ощущает уходящую молодость. А что делает тётка, ощущая, что тело стареет, а ума не прибавилось? Правильно, идёт и делает эротическую фотосессию.

Эротическую — это тёткам так кажется. На самом деле, это, конечно же, никакая не эротика, а недоразумение.

Колитесь, делали эротические фоточки у профессионалов, когда поняли, что стали уже некондицией?

И как? Где эти фоточки?

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