США в конце концов поплатятся за попытки нажиться на украинском кризисе

В российско-украинском кризисе нет победителя, однако он выгоден только США, считает вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь. Как пишет он в статье для Global Times, в краткосрочной перспективе повторение истории зарабатывания денег на военном конфликте может принести Соединённым Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного могильщика, и история со временем это докажет.



AP

В последнем заявлении Кремля о переговорах между Россией и Украиной от 18 апреля говорится о непоследовательной позиции Киева и о том, что он постоянно меняет свои условия. Как считает вице-президент Китайского общества международных отношений и декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь, это реальная причина, по которой трудно начать новый раунд переговоров, и российская сторона ранее подчёркивала, что за изменением позиции Киева стоит американский фактор.

Как пишет эксперт в статье для Global Times, начало украинского кризиса в 2014 году, а особенно специальная военная операция, начатая сейчас Россией, коренным образом изменили отношения между Россией, США и Западом, а также предоставили Соединённым Штатам редкую возможность. С помощью российско-украинской напряжённости США в очередной раз заставили Европу почувствовать страх войны, РФ пришлось мириться с беспрецедентно жёсткими санкциями, а Украина стала пешкой и агентом Америки в борьбе против Москвы. И в то же время Соединённые Штаты могут спокойно наблюдать за пожаром с другого берега и извлекать выгоду из чужого конфликта.

«Если взглянуть на нынешнюю ситуацию объективно, сценарий российско-украинского кризиса продвигается по пути, задуманному «режиссёром» — Соединёнными Штатами. НАТО получило возможность «переродиться» благодаря этой напряжённости, продемонстрировав новую жизнеспособность», — пишет Лю Цзюнь.

Он отмечает, что с помощью кризиса между Россией и Украиной США также могут максимально реализовать интересы своего военно-промышленного комплекса и ещё больше расширить военную гегемонию. На протяжении многих лет американский ВПК участвовал в войнах и беспорядках по всему миру, получая от них поток дивидендов. С начала украинского кризиса Соединённые Штаты обязались предоставить Киеву военную помощь на сумму более $2,5 млрд, и на Украину непрерывно поставлялось большое количество наступательного оружия и боеприпасов. С другой стороны, Польша, Болгария, Германия и другие европейские страны также заключили с Соединёнными Штатами крупные сделки на поставки вооружений, что ещё сильнее стимулировало корыстные американские оружейные компании потоком капитала.

Кроме того, глобальное распространение американского оружия и ускоренный перезапуск военной машины НАТО неизбежно приведут к новой всемирной гонке вооружений, что серьёзно повлияет на мир и спокойствие во всём мире, отмечает эксперт.

«Международная общественность в целом считает, что в российско-украинском кризисе нет победителя, он выгоден только США. Если взглянуть объективно, Соединённые Штаты собрали богатый урожай в областях геополитики, военной промышленности, энергетики и финансов, что также является основной причиной, по которой Штаты надеются, что напряжённость между Россией и Украиной будет длиться как можно дольше. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории зарабатывания денег на военном конфликте, безусловно, может принести Соединённым Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного могильщика, и история со временем это докажет», — заключает Лю Цзюнь.