Делегация РФ прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем

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23.04.2022, 10:47, Новости дня
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Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме за Благодатным огнем, сообщили в пресс-службе фонда.

ФАП доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Огонь ждут в аэропорту «Внуково 3». В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, передает РИА «Новости».

Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

Схождение огня можно наблюдать в ходе телевизионной трансляции из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Проводить ее будут телеканалы НТВ, Первый канал и «Россия 1».

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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