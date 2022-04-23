Украинский Су-25 сбит средствами ПВО РФ в Харьковской области
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Средства ПВО РФ сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25, также в районе Чернобаевки расчет «Панцирь-С» сбил в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе Сернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня», – уточняются слова генерала в Telegram-канале ведомства.
Конашенков добавил, что в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области.
Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов.
До этого российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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