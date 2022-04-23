 

Рогозин показал превосходство «Сармата» над «Воеводой»

23.04.2022, 10:47, Новости дня
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, на котором видно, насколько быстрее после пуска межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» набирает скорость, чем ее предшественница «Воевода».

Так, на кадрах видно, как производится выход тягачей с ракетами, загрузка носителя в пусковую шахту и первые несколько секунд после старта старой и новой ракет. При этом показана графика полета новой ракеты, на которой видно, что по сравнению с «Воеводой», «Сармат» способен поражать цели на практически неограниченных дальностях, отмечается в Telegram-канале гендира Роскосмоса.

«Впрочем, по натовской классификации «Воевода» – это, прости Господи, «Сатана», а «Сармат» они назвали «Сатаной-2». Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: «Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», – отметил Рогозин.

Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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