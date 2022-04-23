 

Делаем роскошный халат из старой простыни: оригинальная идея для переделки (фото)

23.04.2022, 10:40, Разное
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В каждом доме найдется немало старых простынь. Они могут сослужить вам службу, не спешите избавляться от них. Из такого отреза ткани можно сделать роскошный халат для дома. Переделка простая и не требует особых усилий, тем более что кроится такой халат буквально за минуты.

Материалы и инструменты

Для пошива халата из простыни вам понадобятся:

простыня; небольшой отрез контрастной ткани для отделки кромки; сантиметровая лента; портновские булавки; линейка; ножницы; швейная машинка; оверлок (опционально).

Приступаем к работе

Раскрой халата невероятно прост. Он представляет собой четыре прямоугольника. Первый из них является спинкой, второй – передней частью изделия, два меньших прямоугольника – это рукава и четвертый длинный отрез – пояс для изделия. Вы можете скроить спинку и перед одной деталью, тогда не понадобится делать плечевые швы, но если рисунок на простыне требует подгонки, тогда лучше лицо и спинку выкроить отдельно друг от друга.

Не пренебрегайте предварительной обработкой деталей – проглаживайте их и заутюживайте будущие швы с подгибкой. Это значительно облегчит дальнейшую работу и пошив.

Сострочите плечевые швы на деталях, предварительно сложив их лицом к лицу.

Определите середину каждого рукава и приложите к шву на плече, отмеченной точкой. Заколите рукав портновскими булавками и прострочите на машинке. Сшейте боковые швы. На оверлоке обработайте все кромки и швы. Из контрастной ткани выкроите обтачку для обработки горловины и переднего среза халата.

Аккуратно пристрочите обтачку к лицевой части халата и горловине. Прошейте пояс – и вот новый домашний халатик готов!

Такой халат получается очень легким и комфортным. На его пошив вы потратите буквально пару часов, но на жаркое летнее время он станет незаменимой вещью.

Такой халат отлично садится на любую фигуру, не давит и не стесняет движения. Вы можете сделать несколько подобных халатов и менять их в зависимости от настроения.



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