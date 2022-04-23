 

Гурбангулы Бердымухамедов пообещал открыть «Врата рая» для туристов

23.04.2022, 10:11, Разное
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Второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пообещал открыть для туристов «Врата рая», сообщает местная газета «Biz onuň ýesirindediris».

«Мы покажем всему миру гостеприимность и добродушие Туркменистана. На месте проклятого кратера Дарваза, который я потушил, мы построим «Врата рая» – новый туристический комплекс – там люди будут танцевать, петь, слушать современную музыку, написанную мной и моим внуком. А у тех, кому это не понравится, мы заберем возможность ходить по нашей земле, видеть красоты нашей родины и дышать самым чистым воздухом на планете» – рассказал Бердымухамедов

По словам Аркадага, туристический комплекс будет оснащен современной системой отопления и освещения – с помощью газа, который до сих пор поступает со дна кратера; новейшей системой защиты – никто не сможет войти или покинуть помещение до того момента, пока не будут устранены все возможные внешние или внутренние угрозы для жизни посетителей.

Первыми оценить комплекс, экс-глава государства пригласил президента Азербайджана, его семью и ближайшее окружение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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