 

Частые лесные пожары в США загрязняют воздух, угрожая здоровью американцев

23.04.2022, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лесные пожары в США стали происходить чаще, делая воздух, которым дышат жители Соединённых Штатов, более опасным для здоровья, передаёт NBC. Кроме того, как показало одно из последних исследований, более 40% американцев живут в местах с повышенным уровнем сажи и смога.

Лесные пожары в Америке. Они стали масштабнее, происходят чаще и теперь угрожают нашему здоровью, делая воздух, которым мы дышим, более опасным. Об этом говорится в докладе Американской ассоциации лёгких. Она выяснила, что 137 миллионов американцев — более 40 процентов — живут в местах с нездоровым уровнем сажи и смога.

ПОЛ БИЛЛИНГС, старший вице-президент Американской ассоциации лёгких: Мы наблюдаем чересчур большое загрязнение от машин, грузовиков, электростанций и заводов, а также от лесных пожаров, которые негативно сказываются на нашем здоровье.

Четыре из пяти главных городов с опасным всплеском загрязнения сажей находятся в Калифорнии, где в 2020 году площадь, выжженная лесными пожарами, была рекордной. В результате пожара может образоваться токсичная химическая смесь, которую связывают с ростом случаев астмы, сердечных приступов, инсультов и рака лёгкого.

ЭНТОНИ ГЕРБЕР, пульмонолог: Вы бы не захотели вдыхать превратившиеся в пепел детали компьютера или аккумулятора. И если посмотреть на это с данного ракурса, то неудивительно, что вдыхание подобных частиц действительно вредно для вашего здоровья.

Особенно риску подвержены цветные люди, у которых шансы на то, что они будут жить в округе с нездоровым воздухом, в 3,6 раза выше, чем у белых людей. Свою роль играет и изменение климата.

ПОЛ БИЛЛИНГС: Изменение климата создаёт условия, которые приводят к появлению лесных пожаров на западе. При этом из-за высоких температур в наших городах образуется больше смога.

Но есть и хорошая новость. Состояние воздуха улучшается в Огайо, Нью-Джерси и здесь, в Нью-Йорке, где прикладываются усилия по обеспечению контроля над загрязняющими веществами.

Дата публикации 22 апреля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Онкологи: Занятия спортом могут предотвращать рак

11.08 / Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

04.04 / Мнение: Волки в защитных шкурах

24.06 / Мнение: Нет денег на чипизацию, бесковидные рестораны и дилемма антипрививочника

19.08 / Боль в ногах при выполнении повседневных дел может сигнализировать о диабете

15.03 / Невысокий холостяк – Личное мнение

09.10 / Мнение: Два года назад

26.02 / “Запреты ничего не изменят”: Медведев о санкциях против России

11.01 / Влюблён в типаж – Личное мнение

06.10 / Последовательность действий при гликемической коме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика