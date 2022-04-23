 

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка

23.04.2022, 9:26, Новости дня
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Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, информирует представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 8.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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