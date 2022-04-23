Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов РФ до 1 мая

Режим временного ограничения полетов в некоторые южные аэропорты и центральной части РФ продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом уточняется, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о возможном продлении бесполетной зоны на юге РФ на майские праздники.При этом продажа билетов на начало мая на южные направления авиаперевозчиками уже открыта. Например, «Аэрофлот» официально предлагает на 1 мая билеты до Симферополя.

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