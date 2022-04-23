 

Патриарх Кирилл перед Пасхой призвал молиться о мире

23.04.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав их в сегодняшней картине мира проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить единство между православными христианами.

«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами», – сообщается на официальном сайте РПЦ его послание.

Так, патриарх Кирилл призвал верующих усиленно молиться Богу, чтобы «все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью». 

Он подчеркнул, что внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порой бывают самыми важными делами, которые христиане могут совершить ради воскресшего Господа.

«Вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту», – отметил патриарх в своем обращении.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации. Он отметил, что для проведения этого плана из нацбатальонов сформировали свыше 70 мобильных групп на автофургонах и внедорожных машинах с минометами («блуждающие минометы»).  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / В Харьковской области обнаружили африканскую чуму свиней, в очаге объявили карантин

06.05 / Из “красной” зоны карантина в Украине 7 мая выйдут еще две области

05.12 / Во время разговора с Путиным Байден выразит обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной – Белый дом

09.04 / В РФ заочно арестовали украинского разведчика за попытку подготовить теракт

01.09 / Экс-секретарь Криворожского горсовета Котляр, которого в “Слуге народа” назвали предателем, вышел из партии и сложил мандат

15.01 / Исследовательская миссия Cheops обнаружила странную планету вытянутой формы

27.01 / “Опять голышом – с жопой, писькой, сиськой”. Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность

30.03 / В Южной Осетии заявили о проведении референдума о присоединении к РФ

19.01 / Das Erste – главы ФРГ и Испании призвали Россию к деэскалации

07.03 / ЦБ предупредил об отключении сервисов Apple Pay, Google Pay для карт Visa и Mastercard в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика