Система «коробка – альбом – фотография»: как распорядиться детскими поделками, не обидев ребенка

Дети, активно занимающиеся творчеством, много рисующие, лепящие или делающие нечто иное, очень радуют своих родителей, дедушек и бабушек. Как правило, все взрослые члены семьи испытывают умиление и гордость, рассматривая детские поделки и демонстрируя их друзьям, приходящим в гости.

Однако рано или поздно наступает момент, который не доставляет позитивных эмоций ни взрослым, ни детям. Конечно же, речь идет о том, что поделки приходится убирать в кладовку или даже выбрасывать, поскольку в квартире для них уже попросту не остается места. Как правило, ребенка, наблюдающего за этим, переполняет обида.

В чем проблема

Как правило, сделав что-либо или нарисовав, ребенок с гордостью несет это маме или другим членам семьи. Малыш хочет просто поделиться своим творческим достижением, но взрослые не ограничиваются похвалой, они выражают бурный восторг и незамедлительно ставят детское изделие на «почетное» место. Если же ребенок демонстрирует рисунок, то его могут поместить в рамочку и повесить на стену как картину или закрепить на дверце.

Разумеется, видя такую реакцию на результат своей работы, ребенок чувствует воодушевление и начинает буквально «штамповать» поделки и рисунки. И это неизбежно приводит к проблеме – детские изделия становится негде размещать.

Сначала их начинают складывать в ящики или оставляют в детской, а потом поделки выбрасывают или стараются найти для них место в кладовой. Разумеется, ребенок испытывает недоумение. Ему непонятно и обидно, ведь он отлично помнит, как его работы вызывали восхищение и выставлялись напоказ на «почетных» местах. Порой горе ребенка, видящего, как поступают с его работами, настолько велико, что приводит к непоправимым последствиям.

Чем опасна детская обида

Большинство родителей, выбрасывающих детские поделки, заполнившие квартиру, не осознают того, насколько это опасно.

Как правило, ребенок, чье творчество сначала было предметом восхищения, а потом оказалось ненужным, теряет желание что-либо мастерить, лепить, рисовать. То есть, малыш утрачивает возможность развить в себе таланты. Более того, многие дети начинают испытывать негативные эмоции и пренебрежение по отношению к творческим занятиям. Такое отношение сохраняется и во взрослом возрасте.

Как этого избежать

Детям крайне важно научиться расставаться со своими поделками, не чувствуя того, что взрослые их не ценят. Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

Специалисты рекомендуют не превращать детские рисунки и поделки в «предмет поклонения». Если родители не устраивают дома выставку детских работ, то и убирать поделки не придется. И, разумеется, нужно использовать определенную систему, которая устроит ребенка и не заставит родителей чувствовать себя черствыми и виноватыми.

Весьма эффективной является система «коробка – альбом – фотография». Она хороша тем, что подходит как для совсем маленьких детей, так и для подростков.

Что это за система

Система «коробка – альбом – фотография» необычайно проста. Она позволяет не только избежать захламления жилища детскими поделками, но и учит ребенка умению выбирать, критично оценивать собственное творчество.

Суть системы в следующем:

в течение определенного срока поделки складываются в коробку; подготавливается альбом для снимков; потом изделия извлекаются из коробки, ребенок отбирает те, которые хочет увековечить; выбранные поделки фотографируются, а снимки размещаются в альбоме.

После этого ребенок не будет обижен и расстроен, когда его работы будут убраны или выброшены. Временной период сбора поделок выбирается в зависимости от того, как часто ребенок занимается творчеством. И, конечно же, коробка должна быть не просто большой, но и красивой.